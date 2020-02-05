В Казани ищут водителя, который сбил девушку и скрылся

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:56:45+03:00

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Во вторник, 4 февраля, в 12.50 напротив дома №13/1 на улице Ломжинская в Казани произошел наезд на пешехода. 26-летняя девушка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил автомобиль. Водитель с места аварии поспешил скрыться. Пешеход же получила ушиб правого локтевого сустава.

Сейчас водителя ищет Госавтоинспекция города. Всех очевидцев ДТП просьба откликнуться по телефонам: +7(843)5-333-819 или +7(843)5-333-848.

Отметим, что за оставление места ДТП нарушителю грозит лишение автомобильных прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU