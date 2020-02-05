2020-02-05T10:58:29+03:00
Общество

В 2019 году жители Чувашии стали реже травиться спиртным

В республике было зарегистрировано 618 подобных случаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Чаще всего в Чувашии травятся этанолом (62,6 %), неуточненным спиртом — 32,5 % и метанолом — 4,4 %.Чаще всего в Чувашии травятся этанолом (62,6 %), неуточненным спиртом — 32,5 % и метанолом — 4,4 %.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году в Чувашии было зафиксировано 618 случаев отравления спиртным. Это на 171 меньше чем в 2018 году. Также в результате отравлений меньше и погибших - 179 человек против 213. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Отметим, что в прошлом году чаще всего алкоголем травились мужчины (79,5%). Однако среди пострадавших были и дети до 17 лет (37 мальчиков и 14 девочек). Чаще всего в Чувашии травятся этанолом (62,6 %), неуточненным спиртом — 32,5 %, а также метанолом — 4,4 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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