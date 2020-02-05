В Татарстане водителя за пьяный наезд на пешехода приговорили к 5 годам колонии

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:03:29+03:00

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В Арске 41-летнего горожанина признали виновным в смертельном наезде на человека, которое было совершено по пьяни.

Как было доказано в суде, 11 октября прошлого года мужчина выпив сел за руль своего автомобиля ВАЗ-211440. Проезжая по улице Банковская, он заехал на пешеходный переход без светофора. В тот момент по нему проезжую часть пересекала женщина. Она была сбита осужденным. Сам он после ДТП поспешил скрыться. Но вскоре водителя-беглеца вычислили и задержали полицейские.

Сбитую женщину с травмами увезли в больницу, где она, несмотря на все усилия врачей, скончалась через несколько дней.

- Свою вину мужчина полностью признал, частично возместив причиненный преступлением вред. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU