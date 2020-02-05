Программа «Наш двор» в Татарстане: что в 2020 году починят в первую очередь

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:20:39+03:00

В течение трех лет и за 50 миллиардов рублей республиканские власти попытаются улучшить жизнь 2,5 миллионов татарстанцев

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В Казани во время встречи с общественностью в парке «Белые цветы» помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова сообщила, что в 2020 году починят в первую очередь по новой программе «Наш двор».

Так, сначала рабочих приведут туда, где дома были построены до 2014 года и, где давно не ремонтировали асфальт. То есть в начале списка будут дворы, в которых давно никто и ничего не делал.

К слову, о самом списке, он будет опубликован до конца февраля. В него можно будет внести корректировки. В работу список должны отдать уже в апреле.

В итоге, по словам Фишман-Бекмамбетовой, все будет выглядеть так: сначала пройдет обсуждение и согласование проектов благоустройства дворов с местными жителями, которые после начала работ смогут их контролировать и получать разъяснения, у подрядчика потребуют создать совместные с горожанами группы в WhatsApp.

Напомним, программа «Наш двор» рассчитана на три года. Для того, чтобы улучшить жизнь 2,5 миллиона татарстанцев, будет в итоге потрачено 50 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU