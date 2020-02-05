2020-02-05T08:42:35+03:00
Общество

Владимир Путин согласился с необходимостью создания в Казани сети суперкомпьютеров

Для этого также были предложены и другие российские города
Олег ЛУГОВОЙ
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Главу Государства огорчает, что в Москве происходит суперконцентрация развитой инфраструктуры.Главу Государства огорчает, что в Москве происходит суперконцентрация развитой инфраструктуры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Череповце на встрече Президента России Владимира Путина с представителями общественности зам директора института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил создавать сеть суперкомпьютеров не только в Москве. По его мнению, ее можно сделать также и в других российских городах. Это позволит реализовать цифровой прорыв во всей стране.

В частности, Юрченко предложил создать сеть суперкомпьютеров в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке. Путин эту идею поддержал.

- Меня, с одной стороны, радует, что в Москве развивается все, что должно развиваться, но огорчает, что происходит такая суперконцентрация. Поэтому целью моего поручения было равномерное распределение инфраструктуры по стране. Во всяком случае, на тех территориях, где есть интеллектуальный потенциал, - отметил Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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