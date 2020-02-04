В Татарстане из-за аномального тепла закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:44:37+03:00

Там автомобилисты могли срезать путь от села Покровское до поселка Красный Ключ

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С 4 февраля из-за потепления было закрыто автомобильное движение по ледовой переправе через реку Кама в Елабужском районе, по которой водители могли срезать путь от села Покровское до поселка Красный Ключ.

- Дата возобновления работы переправы будет доведена дополнительно, - сообщают в МЧС Татарстана.

Скорее всего, машины по ней смогут вновь проехать уже в конце этой недели. В Татарстан приходит похолодание – ночью температура воздуха при прояснениях будет ниже 20 градусов мороза.

СПРАВКА

Ледовая переправа Покровское-Красный Ключ имеет протяженность 640 метров. Движение на ней двухстороннее – ширина каждой полосы 20 метров. Въехать на переправу могут автомобили с массой до 2,5 тонн. Она сокращает путь в Нижнекамск на 90 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU