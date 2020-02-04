5 февраля в Татарстан придет похолодание

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:18:20+03:00

На выходных также будет холодно - днем от -13 до -18 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

С 5 февраля в Татарстане начнет холодать. Так, в среду из-за смены юго-западных воздушных потоков на западные и северо-западные днем ожидается от -2 до -7 градусов. Временами будет идти снег, в отдельных районах слабая метель, на дорогах сильная гололедица. Кроме того, ночью и утром возможен туман. Предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

По прогнозам же на 6 февраля, ночью при прояснениях температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем максимум будет от -6 до -11. В этот четверг с интенсивным ростом атмосферного давления Татарстан окажется в гребне антициклона. Поэтому снег если и будет, то лишь небольшой и местами. На дорогах все та же гололедица.

Дальше будет только холоднее. 7 февраля ночью при прояснениях температура воздуха опустится до 22 градусов мороза. Днем же будет от -10 до -15. Существенных осадков не ожидается.

Также, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 8 и 9 февраля ночью температура воздуха может понизиться до 20 градусов мороза. Кроме того, в воскресенье в темное время суток при прояснениях дело может дойти и до -25, а днем максимум ожидается от -13 до -18 градусов.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU