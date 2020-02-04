В аэропорту Казани задержали пассажира, незаконно вывозившего в ОАЭ более 3 тысяч зубных буров

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:45:34+03:00

Мужчина утверждает, что вез их на выставку медицинского оборудования

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В аэропорту Казани во время таможенного досмотра в багаже 22-летнего пассажира, летевшего в Дубай, нашли незадекларированный груз - 3 068 зубных буров.

Во время опроса молодой человек рассказал, что вез эти медизделия на выставку, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Вот только перед вылетом он не ознакомился с правилами, а потому не знал, что зубные буры подлежат обязательному декларированию.

- За это в отношении молодого человека возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Для проведения всех необходимых процессуальных действий зубные буры изъяты. Сам пассажир свою вину уже признал и намерен в будущем, после уплаты всех штрафов, задекларировать вывозимые медизделия.

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ИСТОЧНИК KP.RU