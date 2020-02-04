В Татарстане в устье реки Меши до апреля 2020 года запретили ловить рыбу
С 4 февраля до 15 апреля в природном зоологическом заказнике “Устье реки Меши”, Лаишевского района Татарстана запретили ловить рыбу. При этом это касаются как промышленного, так и любительского рыболовства. Чтобы не допустить нарушений в заказнике регулярные рейды там будут проводить инспекторы Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.
Отметим, “Устье реки Меши” - особо охраняемая природная территория регионального значения. Рыбалка там систематически запрещается для создания устойчивой популяции рыб.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU