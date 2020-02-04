В Татарстане в устье реки Меши до апреля 2020 года запретили ловить рыбу

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:17:56+03:00

Ограничения касаются как промышленного, так и любительского рыболовства

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С 4 февраля до 15 апреля в природном зоологическом заказнике “Устье реки Меши”, Лаишевского района Татарстана запретили ловить рыбу. При этом это касаются как промышленного, так и любительского рыболовства. Чтобы не допустить нарушений в заказнике регулярные рейды там будут проводить инспекторы Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Отметим, “Устье реки Меши” - особо охраняемая природная территория регионального значения. Рыбалка там систематически запрещается для создания устойчивой популяции рыб.

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ИСТОЧНИК KP.RU