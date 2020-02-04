К 2023 году в Татарстане должно работать 9 центров онкологической помощи

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:31:52+03:00

Часть из них уже построят уже в 2020-ом

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В 2019 году в Казани открылся Центр амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники №21 в Казани. Всего же до 2023-го в Татарстане должно появится еще 8 подобных учреждений. Об это на пресс-конференции сообщил заместитель главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Альфир Хисамутдинов.

Так, уже в этом году центры онкологической помощи откроют свои двери в Зеленодольском районе, Набережных Челнах, Буинске, Чистополе и Альметьевске. Они должны снизить нагрузку на центральный республиканский диспансер. Кроме того, благодаря таким Центрам в Татарстане сеансы химиотерапии и плановые обследования станут более доступными.

ИСТОЧНИК KP.RU