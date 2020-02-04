В Чувашии полицейского арестовали по подозрению в попытке продажи более килограмма наркотиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:43:38+03:00

Утверждается, что, требуя свои деньги от продажи, сотрудник МВД республики заковывал женщину в наручники. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, на этом правоохранитель хотел «заработать» 300 тысяч рублей

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Оперативник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, с применением насилия и спецсредств, а также в незаконном обороте особо крупной партии наркотиков.

Как считает следствие, в январе этого года в Чебоксарах полицейский через свою знакомую пытался за 300 тысяч рублей продать более 1,1 килограмма наркотиков. Вот только женщину вскоре накрыли другие правоохранители и весь «товар» у нее был изъят.

После чего - 23 января, полицейский заявился к знакомой за деньгами. Но получил от нее всего 50 тысяч рублей. Оперативник стал требовать остальную часть суммы. При этом применял к женщине насилие и заковывал ее в наручники. В итоге полицейский был задержан своими же коллегами. Его поместили под арест.

- Сотрудник МВД отказался давать показания. Сейчас, в том числе, устанавливается источник происхождения изъятой партии наркотиков, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Пока идет следствие, по факту возбуждения уголовного дела в отношении полицейского в МВД Чувашии проводится собственная служебная проверка.

- В настоящее время решается вопрос об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU