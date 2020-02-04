Стало известно, кто займет место Олега Николаева в Госдуме после его назначения врио главы Чувашии
После того, как член партии "Справедливая Россия" Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии, в Госдуме освободился мандат.
Стало известно, что место Николаева в нижней палате российского парламента займет его однопартиец, причем из Чувашии. Речь идет о руководителе фракции в Госсовете республики Игоре Молякове.
Фото: spravedlivo.ru
О том, что именно он заменит Николаева в Госдуме, заявил председатель партии Сергей Миронов. Все необходимые для этого документы уже готовятся для отправки в Центризбирком. Тем временем, 4 февраля в связи с назначением в Чувашию Николаев досрочно освобожден от обязанностей депутата нижней палаты парламента России.
Стоит отметить, что после назначения Олега Николаева врио Чувашии также освободилось место главы комитета по делам национальностей при Госдуме. В этот вторник на этот пост рассматривается кандидатура депутата, а некогда тренера ЦСКА, Валерия Газзаева.
ИСТОЧНИК KP.RU