2020-02-04T19:10:08+03:00
Политика

Стало известно, кто займет место Олега Николаева в Госдуме после его назначения врио главы Чувашии

Также идут разговоры о новых кандидатурах на пост главы комитета по делам национальностей при нижней палате российского парламента, который также занимал Николаев [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти ЧувашииФото: портал органов власти Чувашии
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После того, как член партии "Справедливая Россия" Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии, в Госдуме освободился мандат.

Стало известно, что место Николаева в нижней палате российского парламента займет его однопартиец, причем из Чувашии. Речь идет о руководителе фракции в Госсовете республики Игоре Молякове.

Фото: spravedlivo.ru

Фото: spravedlivo.ru

О том, что именно он заменит Николаева в Госдуме, заявил председатель партии Сергей Миронов. Все необходимые для этого документы уже готовятся для отправки в Центризбирком. Тем временем, 4 февраля в связи с назначением в Чувашию Николаев досрочно освобожден от обязанностей депутата нижней палаты парламента России.

Стоит отметить, что после назначения Олега Николаева врио Чувашии также освободилось место главы комитета по делам национальностей при Госдуме. В этот вторник на этот пост рассматривается кандидатура депутата, а некогда тренера ЦСКА, Валерия Газзаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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