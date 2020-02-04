2020-02-04T15:29:19+03:00
Спорт

"Он что, моя жена, чтобы я расстраивался?": владелец "Спартака" эмоционально высказался об уходе Бакаева в "Рубин"

По мнению Леонида Федуна, Солтмурад Бакаев, вероятно рассчитывает вернуться в "Спартак", хорошо проявив себя в казанском клубе
Владимир КРУПСКИЙ
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На фото Леонид Федун пожимает руку старшему брату Солтмурада Бакаева Зелимхану. который на данный момент является одним из лидеров "Спартака". Фото: ФК "Спартак".На фото Леонид Федун пожимает руку старшему брату Солтмурада Бакаева Зелимхану. который на данный момент является одним из лидеров "Спартака". Фото: ФК "Спартак".
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказал свою позицию по поводу ухода из команды полузащитника Солтмурада Бакаева. Напомним, что воспитанник "красно-белых" получил предложение о новом контракте от московского клуба, но предпочел перебраться в Казань. Федун на youtube-канале "Футбольный Биги" заявил, что это выбор самого футболиста.

- Если человек считает, что ему пробиться в основной состав "Спартака" проще через "Рубин", то ничего не сделаешь. Я сделал все, что мог сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать все, оставайся в команде. Это был его выбор. В чем логика? Можете пойти спросить Бакаева. Разочарований нет, он что, моя жена, чтобы я расстраивался? От нас постоянно уходит много воспитанников. За "Ростов" вон Прошляков играет, тоже наш воспитанник, считался звездой. Ушел. Это бизнес, - сказал Федун.

Отметим, что первоначально Бакаев должен был перебраться в "Рубин" летом в качестве свободного агента, но в итоге стороны договорились на зимний трансфер. По некоторым данным, "Рубин" заплатил за переход игрока 300 тысяч евро. При этом, "Спартак" оставил за собой право первостепенного выкупа футболиста за фиксированную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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