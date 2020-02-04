2020-02-04T18:17:04+03:00
Общество

Чтобы не допустить переработки сотрудников, перевозчикам Казани надо нанять еще 450 водителей и 790 кондукторов

За их отдыхом следит бортовой самописец - тахограф
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас средняя зарплата водителя автобуса - 50,7 тысяч рублей, а кондуктора - 25,5 тысяч.Сейчас средняя зарплата водителя автобуса - 50,7 тысяч рублей, а кондуктора - 25,5 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2020 году перевозчикам Казани нужно будет принять на работу еще 450 водителей и 790 кондукторов автобусов.

Все дело в том, что с 1 июля в общественном транспорте должен быть установлен бортовой самописец - тахограф. Аппарат контролирует не только скорость и пробег автобуса, но также периоды отдыха водителей и кондукторов.

Именно для того, чтобы, наконец, люди больше не перерабатывали перевозчикам и нужен дополнительный персонал на транспорт.

Так, водителей на автобусы сейчас завлекают средней зарплатой в 50,7 тысяч рублей в месяц, а кондукторов - 25,5 тысячами.

Отмечается, что сейчас на казанских автобусах, как в частных, так и в муниципальных предприятиях, трудятся 1 736 водителей и 1 389 кондукторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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