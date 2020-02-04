Стало известно, кто именно сыграет в сериале Федора Бондарчука о команде «КАМАЗ-Мастер»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:53:52+03:00

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В Татарстане начались съемки сериала о многократном победителе ралли «Дакар» - команде из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер». Напомним, над его созданием трудится команда режиссера Федора Бондарчука.

На данный момент стало известно, что главные роли в сериале про татарстанских гонщиков сыграют Анатолий Белый («Метро», «А зори здесь тихие»), Игорь Петренко («Союз спасения», «Чернобыль»), Антон Васильев («Звоните ДиКаприо», «Невский») Макар Запорожский («Молодежка», «Последний рубеж»), Аристарх Венес («Кадетство», «Закон каменных джунглей») Никита Павленко («Закон каменных джунглей») и Линда Лапиныш («Полицейский с Рублевки в Бескудниково»).

Также для участия в съемках были приглашены народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Олег Филипчик, Ангелина Поплавска и Ингрид Олеринская. Сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Сюжет сериала про «КАМАЗ-Мастер» по большей части - фантазия его создателей, но в нем все же имеются отсылки к реальным событиям. Съемки будут проходить как в Татарстане, так и в Москве, Астрахани, Казахстане и на трассе ралли «Шелковый путь».

ИСТОЧНИК KP.RU