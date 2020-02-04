2020-02-04T14:14:10+03:00
Общество

По итогам 2019 года в Казани на тысячу горожан приходится более 355 автомобилей

За последние 14 лет данный показатель вырос в 3 раза
Олег ЛУГОВОЙ
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Когда этот показатель достигнет 400 машин на тысячу человек, то город может встать в 10-балльных пробках.Когда этот показатель достигнет 400 машин на тысячу человек, то город может встать в 10-балльных пробках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мэрии Казани, отчитываясь по итогам 2019 года, зам руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров заявил о росте автомобилизации – жители столицы Татарстана стали покупать больше машин.

Так, согласно приведенной чиновником статистике, в прошлом году на тысячу горожан пришлось 355,5 автомобиля. Если сравнивать с 2005-м, то уровень автомобилизации в Казани вырос в 3 раза.

Такой показатель, по мнению специалистов московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), и приводит к постоянным 8- и 9-балльным пробкам. А если уровень автомобилизации Казани достигнет 400 машин на тысячу горожан, то это станет причиной пробок уже с пометкой «10 баллов». Как подсчитали в том самом НИИАТ такое может произойти в столице Татарстана уже через 5 лет.

Городские власти, конечно, уже сейчас принимают меры, чтобы не допустить транспортного коллапса. Например, строят транспортные развязки, отменяют левые повороты и организуют муниципальные парковки.

Вот только, по мнению Ильдара Шакирова, этого будет недостаточно, если горожане продолжат так же активно покупать себе машины.

Он считает, что наиболее эффективным решением проблемы с пробками стала бы пересадка большей части жителей Казани на общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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