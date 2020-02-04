Власти Татарстана определились с тем, сколько бездомных животных они потерпят в городах и районах

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:07:11+03:00

Постановление поможет защитить население Татарстана от болезней, общих для человека и животных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Правительство Татарстана утвердило норматив числа бездомных животных в крупных городах и районах республики. То есть с их "терпимым" количеством.

Так, в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске на тысячу жителей должно приходиться 2,8 бродячих животных. В других районах республики - это 2 бездомные кошки или собаки. Следить за их количеством будет главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана. Правда, как это будет происходить в точности, пока неизвестно.

Это указано в соответствующем постановлении, которое подписал и.о премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Данные нормативы, по мнению местных властей, помогут оградить татарстанцев от болезней, общих для человека и животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU