2020-02-04T15:07:42+03:00
Общество

Дома, школа, детсад и дачи: где 5 февраля отключат свет в Авиастроительном районе Казани

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием оборудования на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключения начнутся с 8.00.Отключения начнутся с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эту среду, 5 февраля, в Авиастроительном районе на день отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 его не будет по адресам: улица Кунанбая, 14-32, улица Литвинова, 1-29, 31, 32, 33, улица Луначарского, 2-16, улица Сарапульская, 1-18, улица Соликамская, 1-15, улица Тренева, 10-62, 15-69, улица Центрально-Мариупольская, 84-132, 93-139. Также обесточат дачи и дома в садовых некоммерческих товариществах «Дальние сады», «Автомобилист-3», «Гидротехник» и «Химик».

Кроме того, с 11.00 до 15.00 электричество отключат по следующим адресам: улица 2-я Ленинградская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, улица Ленинградская, 20 (лицей №26), улица Лукина, 1, 2/15, 5, 5а (детсад №72), 7, 7а, 9, 11, 11а, улица Максимова, 27, 29, 31, улица Побежимова, 24, 26.

Эти отключения света связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электрооборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на распределительных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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