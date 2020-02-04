2020-02-04T13:33:23+03:00
Общество

Сергея Токранова, который пропал по пути из Набережных Челнов в Пермь, нашли живым

Мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 января и до сих пор о нем ничего не было известно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Во вторник, 4 февраля, закончились поиски 41-летнего Сергея Токранова. Напомним, мужчина перестал выходить на связь с близкими 18 января, когда направлялся из Набережных Челнов в Пермь. Родные отмечали, что он нуждается в медицинской помощи. И вот, спустя больше двух недель, Сергей был обнаружен живым. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

При этом, почему мужчина не мог связаться с родными, и при каких обстоятельствах он был найден волонтеры не сообщают.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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