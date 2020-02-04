В Нью-Йорке Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Татарстану поделился с другими странами опытом межконфессионального сосуществования

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:05:49+03:00

Он сделал это во время встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым

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4 февраля во время рабочей поездки в Нью-Йорк президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришом.

Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на презентации доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - Цели устойчивого развития».

По словам Небензи, Генсек ООН предложил Татарстану поделится своим опытом межконфессионального сосуществования с другими странами.

- Я думаю, что Татарстан вполне мог бы использовать свой опыт. Мы, несомненно, поговорим на эту тему с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, - сказал Василий Небензя. - Я не раз бывал в Казани, и сам готов засвидетельствовать, что Казань - великолепный город, и то, как динамично развивается республика, видно невооруженным глазом. Не секрет, что ключ к успеху в этом направлении – в достижении Целей устойчивого развития - находится на местном уровне, и ООН учитывает специфику конкретного региона. Татарстан – это многонациональный регион, где миро сосуществуют представители свыше 170 национальностей и мирно уживаются представители двух основных конфессий – ислама и православия.

Постпред России при ООН пригласил пришедших на презентацию самих посетить в Татарстан и Казань, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

ИСТОЧНИК KP.RU