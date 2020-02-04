2020-02-04T12:05:49+03:00
Политика

В Нью-Йорке Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Татарстану поделился с другими странами опытом межконфессионального сосуществования

Он сделал это во время встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
Изменить размер текста:

4 февраля во время рабочей поездки в Нью-Йорк президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришом.

Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на презентации доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - Цели устойчивого развития».

По словам Небензи, Генсек ООН предложил Татарстану поделится своим опытом межконфессионального сосуществования с другими странами.

- Я думаю, что Татарстан вполне мог бы использовать свой опыт. Мы, несомненно, поговорим на эту тему с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, - сказал Василий Небензя. - Я не раз бывал в Казани, и сам готов засвидетельствовать, что Казань - великолепный город, и то, как динамично развивается республика, видно невооруженным глазом. Не секрет, что ключ к успеху в этом направлении – в достижении Целей устойчивого развития - находится на местном уровне, и ООН учитывает специфику конкретного региона. Татарстан – это многонациональный регион, где миро сосуществуют представители свыше 170 национальностей и мирно уживаются представители двух основных конфессий – ислама и православия.

Постпред России при ООН пригласил пришедших на презентацию самих посетить в Татарстан и Казань, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку еще трех республиканских министров
Глава Минсельхоза Татарстана стал председателем Татпотребсоюза
"Он что, моя жена, чтобы я расстраивался?": владелец "Спартака" эмоционально высказался об уходе Бакаева в "Рубин"
Власти Татарстана определились с тем, сколько бездомных животных они потерпят в городах и районах
Стало известно, кто именно сыграет в сериале Федора Бондарчука о команде «КАМАЗ-Мастер»
По итогам 2019 года в Казани на тысячу горожан приходится более 355 автомобилей
В Казани открыли мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову
Сергея Токранова, который пропал по пути из Набережных Челнов в Пермь, нашли живым
Дома, школа, детсад и дачи: где 5 февраля отключат свет в Авиастроительном районе Казани
Жителя Йошкар-Олы за секс-насилие, шантаж и изнасилование подростка приговорили к 15 годам колонии
В Нью-Йорке Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Татарстану поделился с другими странами опытом межконфессионального сосуществования
В Набережных Челнах заработали два новых автобусных маршрута
В Марий Эл полицейский сбил двух пешеходов: один человек погиб
"Ак Барс" разгромил "Витязь" и укрепил лидерство на Востоке КХЛ
В центре Казани водитель посреди ночи сбил пешехода и скрылся