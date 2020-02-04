В Марий Эл полицейский сбил двух пешеходов: один человек погиб
В понедельник, 3 февраля, около 9.00 на 7 километре автодороги “Звенигово-Шелангер-Морки” у села Красный Яр автомобиль ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов. За рулем отечественной легковушки в этот момент находился сотрудник МВД Звениговского района.
В результате наезда один из пешеходов погиб, второй был госпитализирован с травмами.
- По данному факту министром внутренних дел по Марий Эл генерал-майором полиции Сергеем Волчковым назначено проведение служебной проверки, - сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
При этом региональная Госавтоинспекция не сообщает, совершил ли полицейский смертельный наезд, находясь за рулем служебной машины или же все-таки это был его личный автомобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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