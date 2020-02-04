2020-02-04T11:39:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл полицейский сбил двух пешеходов: один человек погиб

Авария произошла на 7 километре автодороги “Звенигово-Шелангер-Морки” у села Красный Яр
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В понедельник, 3 февраля, около 9.00 на 7 километре автодороги “Звенигово-Шелангер-Морки” у села Красный Яр автомобиль ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов. За рулем отечественной легковушки в этот момент находился сотрудник МВД Звениговского района.

В результате наезда один из пешеходов погиб, второй был госпитализирован с травмами.

- По данному факту министром внутренних дел по Марий Эл генерал-майором полиции Сергеем Волчковым назначено проведение служебной проверки, - сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

При этом региональная Госавтоинспекция не сообщает, совершил ли полицейский смертельный наезд, находясь за рулем служебной машины или же все-таки это был его личный автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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