"Ак Барс" разгромил "Витязь" и укрепил лидерство на Востоке КХЛ

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:32:43+03:00

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Казанский "Ак Барс" продлил свою победную поступь. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова на своем льду принимали чеховский "Витязь". Наставник "барсов" дал отдохнуть Данису Зарипову и Николаю Аверину, зато шанс проявить себя получил 18-летний Артур Бровкин, который проводит неплохой сезон в МХЛ в составе "Ирбиса".

Казанцы начали по-хозяйски и уже на 4 минуте открыли счет в матче. Дмитрий Юдин оказался самым расторопным на пятаке у чужих ворот и переправил шайбу в сетку. Спустя 9 минут "барсы" удвоили превосходство. Петров и Азеведо разыграли красивую двухходовку, точку в которой поставил канадский легионер казанцев.

Еще до перерыва гости смогли отыграть один гол. Отличился Алексей Макеев. Однако казанцы продолжали владеть подавляющим преимуществом. В самом дебюте второго периода Артем Галимов забросил третью шайб, а под занавес второй двадцатиминутки Фрэттин довел счет до крупного. 4:1.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. На точный бросок Эмиля Галимова гости ответили шайбой Святослава Гребенщикова. В итоге 5:2 в пользу "Ак Барса".

Казанцы продолжают уверенно лидировать в восточной конференции КХЛ. В активе "барсов" 82 очка. Ближайший соперник, омский "Авангард", отстает на 4 очка, хотя провел на две игры больше.

ИСТОЧНИК KP.RU