В Набережных Челнах заработали два новых автобусных маршрута
Во вторник, 4 февраля, в Набережных Челнах заработали два новых автобусных маршрута - №6 и №40. Последний, правда, пока работает в тестовом режиме.
Отметим. что автобус №6 будет следовать по направлению поселок ЗЯБ – Мясокомбинат. Первый день на рейс вышли шесть автобусов малой вместительности, но ожидается, что на маршруте будет работать 10 автомобилей.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
Автобус №40, в свою очередь, будет следовать по маршруту от улицы 40 лет Победы до Кузнечного завода через проспект Дружбы Народов, улицу Нариманова и проспект Чулман.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU