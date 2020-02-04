4 Февр. 2020 2020-02-04T11:29:14+03:00

Один из них - №40, курсирует пока в тестовом режиме [схема]

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Во вторник, 4 февраля, в Набережных Челнах заработали два новых автобусных маршрута - №6 и №40. Последний, правда, пока работает в тестовом режиме.

Отметим. что автобус №6 будет следовать по направлению поселок ЗЯБ – Мясокомбинат. Первый день на рейс вышли шесть автобусов малой вместительности, но ожидается, что на маршруте будет работать 10 автомобилей.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Автобус №40, в свою очередь, будет следовать по маршруту от улицы 40 лет Победы до Кузнечного завода через проспект Дружбы Народов, улицу Нариманова и проспект Чулман.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

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ИСТОЧНИК KP.RU