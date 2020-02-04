В центре Казани водитель посреди ночи сбил пешехода и скрылся
В 2 часа ночи 2 февраля напротив дома №5 на улице Право-Булачная в центре Казани под колесами автомобиля оказался 22-летний пешеход. По предварительным данным, парень переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП он получил ушиб мягких тканей затылочной области.
Водитель же скрылся с места аварии на своем автомобиле. Теперь его разыскивают автоинспекторы. Очевидцев ДТП они просят откликнуться по телефонам: 7(843)533-38-19 или 7(843)533-38-48.
Водитель за оставление места ДТП может лишится автомобильных прав на срок до полутора лет или оказаться под арестом на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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