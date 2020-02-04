В Ульяновской области больше двух недель назад пропала женщина

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:54:20+03:00

О местонахождении 51-летней Ольги Ковешниковой ничего не известно с 19 января

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19 января 51-летняя Ольга Ковешникова из деревни Степная Репьевка, что в Цильнинском районе, перестала выходить на связь с близкими. Ее поисками сейчас занимается полиция и волонетры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Ольга ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. На момент пропажи на ней было красное пальто, коричневый свитер, синие джинсы и черные галоши. Близкие считают, что женщина могла оказаться в другом районе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ольги Ковешниковой, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU