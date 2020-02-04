Казанский "Рубин" арендовал датского полузащитника Оливера Абильдгора

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальной страничке «Рубина» появилось сообщение, что клуб до конца сезона арендовал с правом последующего выкупа 23-летнего датского полузащитника Оливера Абильдгора.

Новобранец казанской команды родился 10 июня 1996 года в округе Хассерис города Ольборг. Его амплуа – центральный полузащитник. Воспитанник клуба «Ольборг», где и выступал до перехода в «Рубин». Кроме того, в активе игрока значатся выступления за молодежную сборную своей страны.

Всего за «Ольборг» Абильдгор провел 91 матч, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

ИСТОЧНИК KP.RU