В Татарстане росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:56:25+03:00

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Преступление было совершено 3 февраля рано утром в одной из квартир многоквартирного дома на улице Гоголя в Агрызе. Подозреваемого - 50-летнего хозяина квартиры, росгвардейцы задержали на месте происшествия. Рядом с ним было тело 49-летнего ранее судимого мужчины, который скончался в результате множественных ножевых ранений.

Во время выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что мужчины накануне вечером начали пьянствовать в квартире на улице Гоголя. Там гость нецензурно оскорбил хозяина, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за пьянку в общественном месте. Оскорбленный 50-летний мужчина схватился за нож.

- Задержанный признал вину в убийстве, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU