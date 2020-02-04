2020-02-04T08:56:25+03:00
Происшествия

В Татарстане росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

Собутыльники поссорились из-за нецензурных оскорблений
Лика ИСАЕВА
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Мужчина схватился за ножМужчина схватился за нож
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Преступление было совершено 3 февраля рано утром в одной из квартир многоквартирного дома на улице Гоголя в Агрызе. Подозреваемого - 50-летнего хозяина квартиры, росгвардейцы задержали на месте происшествия. Рядом с ним было тело 49-летнего ранее судимого мужчины, который скончался в результате множественных ножевых ранений.

Во время выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что мужчины накануне вечером начали пьянствовать в квартире на улице Гоголя. Там гость нецензурно оскорбил хозяина, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за пьянку в общественном месте. Оскорбленный 50-летний мужчина схватился за нож.

- Задержанный признал вину в убийстве, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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