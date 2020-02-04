Казанский ТЮЗ впервые покажет спектакль с тифлокомментированием и сурдопереводом

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:26:30+03:00

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В рамках благотворительного проекта "Театр без границ" на сцене Казанского ТЮЗа 6 февраля в 18.30 впервые состоится особенный показ вечернего спектакля "Маленький принц". Особенный тем, что он пройдет с тифлокомментированием и сурдопереводом. Благодаря этому его спектакль с комфортом смогут посетить и зрители с нарушениями слуха и зрения.

Это совместный проект Казанского ТЮЗа и благотворительного фонда "День добрых дел", который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для людей с инвалидностью.

Премьера проекта состоялась в апреле прошлого года, когда первый спектакль "Дикий" собрал практически полный зал. Осенью 2019 года на сцене казанского ТЮЗа представили второй спектакль проекта – "Молодильные яблочки".

Ближайшие спектакли в рамках проекта "Театра без границ" состоятся 6 февраля – "Маленький принц" и 23 марта – "Оскар и Розовая мама". Всего в течение года планируется 10 показов.

ИСТОЧНИК KP.RU