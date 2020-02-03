Похититель 1,6 миллионов рублей у сотрудника рудника успел потратить большую часть

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:12:44+03:00

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Сотрудник татарстанского гипсового рудника 30 января лишился 1,6 миллионов рублей, когда на час оставил свой джип на парковке ТЦ "Тандем". По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Подозреваемого в краже сумели вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Им оказался 33-летний казанец. Мужчину задержали уже 31 января в одном из домов по улице Проточная.

Автомобиль он вскрыл при помощи код-граббераФото: МВД по РТ

Выяснилось, что подозреваемый уже ранее был судим за аналогичные преступления. Свою вину он полностью признал и сообщил подробности. Оказалось, что автомобиль потерпевшего он вскрыл при помощи специального сканера сигнализации – код-граббера. Но всю сумму у задержанного не нашли - он успел потратить большую часть, удалось отыскать только 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД Казани. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU