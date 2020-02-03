2020-02-03T19:33:44+03:00
Общество

Пятеро чебоксарцев. отдохнувших в Китае, госпитализированы с подозрением на коронавирус

Как сообщил министр здравоохранения республики Владимир Викторов, болезнь у них не выявлена
Лика ИСАЕВА
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Всех госпитализировали с подозрением на коронавирусВсех госпитализировали с подозрением на коронавирусФото: Из материалов пресс-службы
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В понедельник, 3 февраля, на еженедельной планерке у врио главы Чувашии Олега Николаева министр здравоохранения республики Владимир Викторов доложил о мерах по предупреждению распространения в регионе коронавирусной инфекции.

На данный момент с симптомами ОРВИ в больнице находятся под стационарным наблюдением трое детей. Двое из них вместе с родителями отдыхали в КНР, у одного там отдыхали родители. Взрослые - два человека, после отдыха в Китае почувствовали недомогание и были госпитализированы.

- В последний день января на территорию Чувашии прибыло еще двое взрослых, отдыхавших в КНР, без симптомов ОРВИ и с отрицательными тестами на новый коронавирус, - сообщил Викторов. - Во всех случаях коронавирус не выявлен.

Медицинские организации укомплектованы оборудованием, необходимым для лечения осложненных форм гриппа и новой коронавирусной инфекции, сообщили в минздраве Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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