Пятеро чебоксарцев. отдохнувших в Китае, госпитализированы с подозрением на коронавирус
В понедельник, 3 февраля, на еженедельной планерке у врио главы Чувашии Олега Николаева министр здравоохранения республики Владимир Викторов доложил о мерах по предупреждению распространения в регионе коронавирусной инфекции.
На данный момент с симптомами ОРВИ в больнице находятся под стационарным наблюдением трое детей. Двое из них вместе с родителями отдыхали в КНР, у одного там отдыхали родители. Взрослые - два человека, после отдыха в Китае почувствовали недомогание и были госпитализированы.
- В последний день января на территорию Чувашии прибыло еще двое взрослых, отдыхавших в КНР, без симптомов ОРВИ и с отрицательными тестами на новый коронавирус, - сообщил Викторов. - Во всех случаях коронавирус не выявлен.
Медицинские организации укомплектованы оборудованием, необходимым для лечения осложненных форм гриппа и новой коронавирусной инфекции, сообщили в минздраве Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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