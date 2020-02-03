2020-02-03T20:22:01+03:00
Происшествия

В Чувашии "пьяный" водитель устроил аварию, где пострадали два человека

Пострадавшие доставлены в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 2 февраля, в 11.57 на втором километре автодороги «Атлашево-Волга-Марпосад». Как уж установили сотрудники Госавтоинспекции Чувашии, водитель иномарки «Шевроле Круз» на нерегулируемом перекрестке не ступил дорогу корейской иномарке «Хёндэ Солярис», двигавшейся по главной дороге. В результате столкновения корейская иномарка вылетела в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП водитель и пассажирка «Хёндэ» с травмами доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

Предполагаемый виновник ДТП - 39-летний чебоксарец за рулем «Шевроле Круз», от прохождения медосвидетельствования категорически отказался. В отношении него составлен административный материал по статье «Отказ от прохождения медосвидетельствования». Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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