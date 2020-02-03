2020-02-03T18:22:34+03:00
Экономика

В Казани прошел Чешско-Татарстанский бизнес-форум с участием сельхозпроизводителей

В нем также приняли участие и первые лица
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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В Казани министры сельского хозяйства Чехии и Татарстана - Мирослав Томан и Марат Зяббаров, приняли участие в Чешско-Татарстанском бизнес-форуме. На который с двух сторон, в том числе для переговоров, съехались представители около 70 аграрных компаний с двух сторон.

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность славятся экспортом хлеба, солода, хмеля, пивоваренной и молочной продукции, а также живого скота и сельхозтехники. Мы готовы предложить Татарстану сотрудничество в этих областях, - отметил на форуме Мирослав Томан.

Он выразил надежду, что участники события смогут найти деловых партнеров.

- Мы хотим вести совместную работу в семеноводстве, которое активно развивается в нашей стране. На сегодня в российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включено 52 сорта и гибрида сельхозкультур чешской селекции. Российские аграрии ценят их за качество и урожайность. Надеюсь, что эти переговоры пройдут на высоком профессиональном уровне и дадут дополнительный толчок для взаимовыгодного сотрудничества между нашими республиками, - в свою очередь заявил татарстанский министр Марат Зяббаров.

Он также, отметил, что в 2019 году объем сельхозпродукции в республике составил 250,8 миллиарда рублей и, что Татарстан способен обеспечивать свое население жизненно важными продуктами и при этом по доступным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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