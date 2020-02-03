Мокрый снег, гололедица и до 2 градусов тепла: Какую погоду ждать в Казани 4 февраля
В ближайшие сутки в Казани сохранится теплая для нынешнего времени года погода. Так, 4 февраля в столице Татарстана прогнозируется облачная погода. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза, днем – до 2 градусов тепла. На дорогах – гололедица, местами сильная.
В целом по республике также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха будет варьироваться от 2 градусов мороза до 2 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU