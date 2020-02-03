Мокрый снег, гололедица и до 2 градусов тепла: Какую погоду ждать в Казани 4 февраля

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:10:46+03:00

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В ближайшие сутки в Казани сохранится теплая для нынешнего времени года погода. Так, 4 февраля в столице Татарстана прогнозируется облачная погода. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза, днем – до 2 градусов тепла. На дорогах – гололедица, местами сильная.

В целом по республике также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха будет варьироваться от 2 градусов мороза до 2 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU