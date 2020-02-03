В Чувашии бездомный мужчина снимал штаны перед школьницами

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:33:44+03:00

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Уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины без определенного места жительства было возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних" и "Кража".

Как полагает следствие, 25 июля 2019 года в Цивильске обвиняемый снял штаны перед четверыми девочками в возрасте от 8-ми до 11-ти лет. Школьницы в это время играли во дворе жилого дома. После этого бездомный скрылся с места преступления. Одна из девочек все рассказала отцу, а тот сообщил в полицию. В тот же день обвиняемый был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во врея следствия выяснилось, что обвиняемый рано утром 19 июля 2019 года похитил дюралевый казан, причинив его владельцу ущерб на общую сумму более 2,5 тысячи рублей.

Ранее задержанный несколько раз привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за кражу, его на время следствия взяли под стражу.

- Уголовное дело направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU