Казань находится в числе тех городов России, где собирается меньше всего автомобильных пробок
Мэр города считает, что причина этого – создание сети муниципальных парковок
С момента организации муниципальных парковок количество машиномест увеличилось в 3,5 раза.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Казань вошла в число городов России с наименьшим количеством автомобильных пробок и лидирует в рейтингах по организации беспрепятственного дорожного движения в 2019 году. Такое исследование провела нидерландская компании Tom Tom Traffic Index. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.
Градоначальник считает, что причина всего этого – создание сети муниципальных парковок. С момента их организации количество машиномест увеличилось в 3,5 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU