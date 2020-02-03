Казань находится в числе тех городов России, где собирается меньше всего автомобильных пробок

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:05:23+03:00

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Казань вошла в число городов России с наименьшим количеством автомобильных пробок и лидирует в рейтингах по организации беспрепятственного дорожного движения в 2019 году. Такое исследование провела нидерландская компании Tom Tom Traffic Index. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник считает, что причина всего этого – создание сети муниципальных парковок. С момента их организации количество машиномест увеличилось в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU