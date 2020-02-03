В Чувашии четверо детей за неделю отравились лекарствами

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:42:33+03:00

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В республиканском центре медицины катастроф и "скорой помощи" сообщили о том, что за прошедшую неделю - с 23 по 31 января, четыре раза медикам пришлось выезжать в Чебоксарах и Новочебоксарске по вызовам в квартиры к несовершеннолетним. Дело в том, что, оставшись без присмотра, дети проглотили лекарственные препараты.

Например, пока мама была в магазине, малыш съел пачку мультивитаминов. Приехавшие медики промыли желудок ребенку и госпитализировали его. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU