2020-02-03T20:42:33+03:00
Происшествия

В Чувашии четверо детей за неделю отравились лекарствами

Состояние малышей находится под контролем медиков
Лика ИСАЕВА
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Ребенок после промывки желудка госпитализированРебенок после промывки желудка госпитализирован
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В республиканском центре медицины катастроф и "скорой помощи" сообщили о том, что за прошедшую неделю - с 23 по 31 января, четыре раза медикам пришлось выезжать в Чебоксарах и Новочебоксарске по вызовам в квартиры к несовершеннолетним. Дело в том, что, оставшись без присмотра, дети проглотили лекарственные препараты.

Например, пока мама была в магазине, малыш съел пачку мультивитаминов. Приехавшие медики промыли желудок ребенку и госпитализировали его. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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