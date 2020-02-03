2020-02-03T18:50:01+03:00
Общество

В Татарстане установят 1,2 тысячи видеокамер на общую сумму в 83 миллиона рублей

800 из них появятся в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане установят еще около 1,2 тысяч новых камер видеонаблюдения. На это из бюджета республики выделено 83 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Минцифры региона.

Согласно техническому заданию, камеры появится в общественных местах, на улицах и остановках. В частности, в Казани будут установлены 800 камер видеонаблюдения. Все они помогут повысить уровень безопасности общественной безопасности и правопорядка.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона. Устанавливать камеры он начнет 1 марта. Работы должны быть выполнены к концу текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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