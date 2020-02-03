В Чувашии мужчина пришел на экзамены в ГИБДД со шпионской камерой в пуговице
Уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Моргаушского района было возбуждено по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".
Как полагает следствие. еще в августе 2019 года мужчина приобрел за 25 тысяч рублей специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации – миниатюрную видеокамеру. Эта шпионская камера была закамуфлированную под пуговицу. С это камерой обвиняемый пришел на экзамен во время сдачи теоретического экзамена на право вождения. Вот только во время экзамена эту камеру обнаружили сотрудники Госавтоинспекции Чувашии. Камеру-пуговицу изъяли.
- Уголовное дело передано в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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