В Чувашии мужчина пришел на экзамены в ГИБДД со шпионской камерой в пуговице

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:26:33+03:00

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Уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Моргаушского района было возбуждено по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Как полагает следствие. еще в августе 2019 года мужчина приобрел за 25 тысяч рублей специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации – миниатюрную видеокамеру. Эта шпионская камера была закамуфлированную под пуговицу. С это камерой обвиняемый пришел на экзамен во время сдачи теоретического экзамена на право вождения. Вот только во время экзамена эту камеру обнаружили сотрудники Госавтоинспекции Чувашии. Камеру-пуговицу изъяли.

- Уголовное дело передано в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU