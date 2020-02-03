Профиль Караева появился на сайте ЦСКА: Форвард КАМАЗа близок к переходу в московский клуб?

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:03:38+03:00

В составе "армейцев" он проводит уже второй сбор

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Лучший бомбардир набережночелнинского "КАМАЗа" Давид Караев продолжает находиться в составе московского ЦСКА. Сейчас "армейцы" находятся в Кампоаморе. Контракт с форвардом пока не заключен. Впрочем, есть вероятность, что Караев убедит тренерский штаб в своей необходимости. По крайней мере, его профиль уже появился на сайте ЦСКА.

Фото: ПФК ЦСКА.

Напомним, что Давид Караев в нынешнем сезоне забил 11 голов в 16 матчах второй лиги. Кроме того, Караев забил в кубковом матче московскому "Спартаку".

ИСТОЧНИК KP.RU