В Марий Эл начальник отделения ГИБДД сбил насмерть дорожного рабочего
Смертельное ДТП произошло 3 февраля рано утром в Звениговском районе республики. Там 37-летний водитель служебной отечественной легковушки, начальник ГИБДД отдела МВД Звениговского района, во время обгона трактора не учел дорожные условия и сбил двух дорожных рабочих. Потерпевшие в тот момент расчищал от снега общественную остановку.
От полученных травм один из мужчин скончался на месте наезда, второй госпитализирован.
- По факту наезда возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
В МВД Марий Эл сообщили, что по данному факту министром внутренних дел Марий Эл генерал-майором полиции Сергеем Волчковым назначено проведение служебной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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