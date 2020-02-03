В Марий Эл начальник отделения ГИБДД сбил насмерть дорожного рабочего

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:47:55+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"

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Смертельное ДТП произошло 3 февраля рано утром в Звениговском районе республики. Там 37-летний водитель служебной отечественной легковушки, начальник ГИБДД отдела МВД Звениговского района, во время обгона трактора не учел дорожные условия и сбил двух дорожных рабочих. Потерпевшие в тот момент расчищал от снега общественную остановку.

От полученных травм один из мужчин скончался на месте наезда, второй госпитализирован.

- По факту наезда возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

В МВД Марий Эл сообщили, что по данному факту министром внутренних дел Марий Эл генерал-майором полиции Сергеем Волчковым назначено проведение служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU