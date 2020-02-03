Несколько десятков домов в Казани почти на сутки оставят без воды

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:46:51+03:00

Воды не будет с 9.00 4 февраля до 6.00 5 февраля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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4 февраля в части домов Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9.00 4 февраля до 6.00 5 февраля воды не будет по улицам Вишневского, 49, 49а, 49б, 51/1, 53/2, 49/1, 51 корпус 1, Достоевского, 72/19, 73, 73а, Зинина, 15, Товарищеская, 19/72, 21, 28/1, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 33, 34, 40б, 40, Шмидта, 29, 31 (Клиника КФУ), 33, 36/14 (детсад №312), а также в домах, расположенных по улицам: Амирхана Еники, Закамская, Заслонова, Кривая, Нестеровская, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Одесская, Поперечно-Центральная, Рабочей Молодежи, Ракетная, Сборная, Тихая, Центральная.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU