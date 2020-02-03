2020-02-03T20:07:07+03:00
Общество

В Чувашии прокуратура потребовала обеспечить земли многодетных семей инфраструктурой

На участках отсутствует газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Многодетные семьи Мариинского Посада обратились в прокуратуру города с жалобой на отсутствие на выделенных им землях инфраструктуры. Проверка надзорного ведомства показала, что на шести участках отсутствует газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение.

Тогда прокуратура обратилась в местный суд с требованием решить данную проблему многодетных семей. Суд обязал администрацию Мариинского Посада провести к участкам всю необходимую инфраструктуру. Данное решение в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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