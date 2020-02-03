В Чувашии прокуратура потребовала обеспечить земли многодетных семей инфраструктурой
На участках отсутствует газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение
Фото: pixabay.com
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Многодетные семьи Мариинского Посада обратились в прокуратуру города с жалобой на отсутствие на выделенных им землях инфраструктуры. Проверка надзорного ведомства показала, что на шести участках отсутствует газ, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение.
Тогда прокуратура обратилась в местный суд с требованием решить данную проблему многодетных семей. Суд обязал администрацию Мариинского Посада провести к участкам всю необходимую инфраструктуру. Данное решение в законную силу пока не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU