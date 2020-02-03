В 2020 году в Казани создадут реестр зеленых насаждений

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:39:47+03:00

Все деревья и кусты будут нанесены на электронную картографическую модель

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Казани должна завершиться работа над созданием реестра зеленых насаждений. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Артур Мухаметшин.

Мухаметшин объяснил, что реестр поможет содержать элементы благоустройства в хорошем состоянии, решать административные дела по уничтожению растений и повысить эффективность управления зеленым фондом. Все деревья и кусты будут нанесены на электронную картографическую модель.

Реестр будет доступен для горожан. Так они смогут принимать участие в озеленении Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU