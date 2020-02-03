В 2020 году в Казани создадут реестр зеленых насаждений
В 2020 году в Казани должна завершиться работа над созданием реестра зеленых насаждений. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Артур Мухаметшин.
Мухаметшин объяснил, что реестр поможет содержать элементы благоустройства в хорошем состоянии, решать административные дела по уничтожению растений и повысить эффективность управления зеленым фондом. Все деревья и кусты будут нанесены на электронную картографическую модель.
Реестр будет доступен для горожан. Так они смогут принимать участие в озеленении Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU