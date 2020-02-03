По дороге из Небрежных Челнов в Пермь пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи
Начались активные поиски 35-летнего Сергея Токранова. Мужчина отправился из Набережных Челнов в Пермь и пропал 18 января. Близкие отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Сергей ростом около 180 сантиметров имеет плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, серо-голубые глаза и небольшой шрам на губе. На момент пропажи на нем была темно-зеленая зимняя куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, черная или синяя шапка.
Всех, кто видел Сергея Токранова после 18 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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