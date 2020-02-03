В Татарстане скончался депутат Госсовета региона Габделхай Каримов

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:42:41+03:00

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В понедельник, 3 февраля, скончался депутат Госсовета Татарстана IV созыва Габделхай Каримов. Мужчине было 58 лет. О трагической новости сообщила пресс-служба республиканского парламента. Причина смерти не уточняется.

- Ушел из жизни энергичный и принципиальный руководитель, один из лидеров агропромышленной отрасли республики. Его преданность делу, профессионализм, внимательное отношение к людям снискали ему авторитет в республике. Светлая память о Габделхае Юсуповиче навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении президиума Госсовета республики.

СПРАВКА КП

Габделхай Каримов родился 1 августа 1961 года. В 1998 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени Максима Горького, а в 2000 году – татарский институт содействия бизнесу. После долгое время работал директором фирмы по продаже средств защиты растений и ухода за ними.

Депутатом Госсовета Татарстана Каримов был избран в сентябре 2019 года. Также он был членом Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU