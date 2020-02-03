2020-02-03T14:25:53+03:00
Экономика

Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ

Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 16,4%, до 3,28 трлн рублей. Доля банка на рынке составляет 18,7%, таким образом, каждый пятый кредит физлицам в стране выдан ВТБ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в четверг.

По итогам года ВТБ увеличил кредитный портфель в каждом сегменте бизнеса: по ипотеке до 1,69 трлн рублей, по кредитам наличными – до 1,36 трлн, по автокредитам и кредитным картам – до 121 млрд.

На рынке привлеченных средств физлиц ВТБ нарастил свою долю на 0,5 п.п., до 14,1% – по этому показателю банк показал лучший результат в России (без учета сделок M&A). Общий объем портфеля ВТБ вырос на 18% и превысил 5,3 трлн рублей, в том числе свыше 1 трлн – по инвестиционным продуктам. В 2019 году клиенты банка открыли более 500 тысяч новых брокерских счетов.

ВТБ продолжает развитие своих цифровых проектов. На сегодняшний день 155 офисов переведены на безбумажную технологию, в первом квартале сервис появится во всех точках розничной сети. Банк является активным участником Системы быстрых платежей, занимая до 35% от общего числа операций всех игроков. При этом до конца 1 квартала 2020 года ВТБ сохраняет бесплатный тариф в СБП для своих клиентов. Также в этом году банк планирует начать сбор лицевой биометрии в отделениях, а позже – запустить применение биометрии в мобильном приложении.

- В 2019 году мы показали исторический рекорд – число активных клиентов ВТБ выросло на 1 млн человек, и сегодня мы обслуживаем 13,3 млн физических лиц. Свыше 60% из них являются активными пользователями ВТБ-Онлайн. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн. При этом клиенты смогут выбрать наиболее удобный для них канал. Привычная сеть офисов также будет расширяться и дополняться новыми форматами обслуживания, – подчеркнул Анатолий Печатников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане установят 1,2 тысячи видеокамер на общую сумму в 83 миллиона рублей
В Чувашии бездомный мужчина снимал штаны перед школьницами
В Казани прошел Чешско-Татарстанский бизнес-форум с участием сельхозпроизводителей
Мокрый снег, гололедица и до 2 градусов тепла: Какую погоду ждать в Казани 4 февраля
В 2020 году в Казани создадут реестр зеленых насаждений
В Чувашии мужчина пришел на экзамены в ГИБДД со шпионской камерой в пуговице
В Марий Эл начальник отделения ГИБДД сбил насмерть дорожного рабочего
В ульяновских школах объявлен карантин
Профиль Караева появился на сайте ЦСКА: Форвард КАМАЗа близок к переходу в московский клуб?
Несколько десятков домов в Казани почти на сутки оставят без воды
Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал подчиненных за нечеткие ответы в соцсетях
По дороге из Небрежных Челнов в Пермь пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи
В Татарстане скончался депутат Госсовета региона Габделхай Каримов
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Татарстане во время пожара в доме пострадала 50-летняя женщина
В Чебоксарах разыскивают двух парней, которые украли уличную камеру видеонаблюдения
В Марий Эл между двумя деревнями построят дорогу за 46 миллионов рублей
В Казани водитель сбил подростка и скрылся с места аварии
В Набережных Челнах средний размер пенсии составил 14.4 тысячи рублей
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
В Казани назначен новый руководитель управления образования
В Марий Эл спасатели пять часов искали в лесу заблудившегося пенсионера
Семь татарстанцев вошли в список финалистов конкурса «Лидеры России»
С улиц и дворов Казани вывезли более 3145 тонн снега
В Казани из леса на снегоходе эвакуировали лыжницу с травмой ноги
В Чувашии полицейский спас мужчину, забывшего на плите обед
Казань сэкономила за 2019 год 1,4 миллиарда рублей
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Казанцев стали чаще штрафовать за неправильную парковку