В Набережных Челнах средний размер пенсии составил 14.4 тысячи рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:25:03+03:00

Средний размер пенсии по возрасту в Набережных Челнах составляет 15,1 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в городе проживает 151,8 тысячи пенсионеров

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Сейчас в Набережных Челнах живет 151,8 тысячи пенсионеров. Их средняя пенсия – 14,4 тысячи рублей. Такие цифры на совещании «деловой понедельник» в мэрии города назвал начальник управления пенсионного фонда России в Набережных Челнах Эдуард Фаттахов.

При этом 132,6 тысяч горожан, вышедших на заслуженный отдых в связи с возрастом, в среднем ежемесячно получает 15,1 тысячи рублей.

Фаттахов также напомнил об индексации на 6,6% страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года.

Кроме того, известно, что сейчас в Набережных Челнах проживает 14 пенсионеров, отметивших 100-летний юбилей и тысяча, отметивших 90-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU