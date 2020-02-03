В Марий Эл между двумя деревнями построят дорогу за 46 миллионов рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:05:00+03:00

Новая дорога соединит деревни Большой Торешкюбар и Средний Торешкюбар, что в Сернурском районе республики.

Работы должны быть закончены к 20 октября этого года

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Стало известно, что деревни Большой Торешкюбар и Средний Торешкюбар, что в Сернурском районе Марий Эл, соединит автомобильная дорога. На ее строительство из бюджета района выделено 46 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Асфальтированная дорога будет иметь протяженность 0,3 километра, ширину проезжей части – 4,5 метра, ширину обочины – 1,75 метра. Согласно техническому заданию, за указанную сумму подрядчику предстоит также возвести мост через реку Лаж и перестроить подземный газопровод.

Все работы должны быть завершены к 20 октября этого года. До тех пор для движения автомобилей рабочими будет построена временная объездная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU