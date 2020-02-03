В Казани назначен новый руководитель управления образования

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:45:10+03:00

Ирека Ризванова представили во время совещания в мэрии Казани

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Во время "Делового понедельника" мэр Казани Ильсур Метшин представил нового начальника Управления образования города. На эту должность назначен Ирек Ризванов, ранее возглавлявший лицей-интернат №2 Московского района.

- Под руководством Ирека Ризванова лицей стал одним из самых сильных учебных заведений страны и выразил уверенность, что большой опыт позволит ему достичь значительных результатов на новой работе, - отметил Ильсур Метшин.

Напомним, в 2019 году 13 школьников лицея-интерната стали победителями Всероссийской олимпиады, еще более 100 учащихся – победители и призеры регионального этапа олимпиады.

Сейчас в лицее учатся дети из 12 регионов России, в этом году конкурс при поступлении был 10 человек на место.

По мнению мэра Казани, новому руководителю управления образования предстоит уделить особое внимание школам, которые пока входят в число отстающих.

- Уверен, что как опытному человеку вам удастся выстроить диалог со всеми директорами школ и завоевать авторитет учительства Казани, – сказал мэр и пожелал Иреку Ризванову успехов на работе в новой должности.

СПРАВКА "КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ"

Ризванов Ирек Асафович родился 8 марта 1988 года в Казани. В 2011 году окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (преподаватель иностранных языков).

2006-2015 гг. – воспитатель, заведующий интернатом, заместитель директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г.Казани

2015-2020 гг. – директор МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г.Казани

С 3 февраля 2020 года – начальник Управления образования Исполнительного комитета г.Казани.

Награжден Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2017 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Татарстан (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.), Благодарностью Министерства образования и науки Республики Татарстан (2015 г., 2016 г.)

Владеет английским и турецким языками.

Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU