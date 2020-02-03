В Чебоксарах разыскивают двух парней, которые украли уличную камеру видеонаблюдения
Кража произошла 31 января около семи утра на площади Речников
Фото: пресс-служба МВД Чувашии
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31 января около 7 утра двое молодых людей украли камеру видеонаблюдения со здания на площади Речников в Чебоксарах. Правда, они попали в ее объектив и теперь их разыскивает полиция.
Подозреваемым на вид 20-25 лет они среднего роста. Всех, кто знает или видел этих людей, просьбы сообщить об этом по телефонам 8(8352) 24-07-71 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU