В Чебоксарах разыскивают двух парней, которые украли уличную камеру видеонаблюдения

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:47:06+03:00

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31 января около 7 утра двое молодых людей украли камеру видеонаблюдения со здания на площади Речников в Чебоксарах. Правда, они попали в ее объектив и теперь их разыскивает полиция.

Подозреваемым на вид 20-25 лет они среднего роста. Всех, кто знает или видел этих людей, просьбы сообщить об этом по телефонам 8(8352) 24-07-71 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU